Guingamp : Blas vers la Ligue 1

Suite à la descente de Guingamp en Ligue 2, Ludovic Blas pourrait rebondir en Ligue 1, d'après le 10 Sport.

Lié jusqu’en juin 2021 avec Guingamp, Ludovic Blas (21 ans) ne serait pas certain de rester aux côtés des coéquipiers de Christophe Kerbrat. Selon les informations de nos confrères du 10 Sport, Angers et Strasbourg se seraient positionnés pour recruter le milieu de terrain breton. Aujourd’hui, le SCO et le Racing tiendraient la corde pour recruter le natif de Colombes, et le dossier devrait visiblement évoluer dans les prochains jours.