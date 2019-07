Guinée : Mohamed Mara raconte ses deux ans de calvaire !

Le joueur de Lorient qui n'a que 22 ans sort de deux grosses blessures et à chaque fois la même : rupture des ligaments croisés. Il a passé un an et demi loin des terrains.« Le plus dur, ça a été pour mes parents. Il a fallu que je les rassure. Moi, j’ai accepté la douleur et cette chose terrible » a-t-il confié sans oublier le soutien du club, « J’ai senti que l’équipe avait mal pour moi, que tout le monde était là pour moi. Dans le bloc opératoire, Pierre Bazin, le préparateur physique, était là. Ça m’a donné de la force ».« Être positif, c’est important. Pour moi, c’est la base de la réussite : toujours garder le sourire. Je viens de loin. Beaucoup de personnes aimeraient être à ma place. Alors quand un malheur arrive, je tâche de m’en rappeler. Ce n’était qu’une blessure. Je n’ai que 22 ans… », relativise-t-il.Mohamed Mara est de retour dans le groupe de Lorient. C’est donc une nouvelle page qu’il s’apprête à écrire en espérant que les blessures ne sont plus que de vieux souvenirs. « J’avais effectué quatre matchs avec la réserve en fin de saison et je me suis bien préparé durant les vacances… J’ai raté un an et demi mais j’ai la vie devant moi ».