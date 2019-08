Guinée : Mis au ban, Paul Put nie toute corruption

Radié à vie pour corruption par la Fédération guinéenne, l'ex-sélectionneur du Syli national Paul Put contre-attaque, s'estimant victime d'un racket.

Amadou Diaby, ordonnateur du « racket » ?

Le TAS, la CAF et la FIFA saisies

par la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football pour corruption,. L'ex-sélectionneur du Syli national nie en bloc. « Je n’ai jamais corrompu et personne ne m’a jamais corrompu.sur mon salaire, d’extorsion d’argent sous pression et c’est différent de la corruption », explique le technicien belge dans un communiqué, avant d'évoquer un racket.Celui-ci aurait été orchestré par, suspendu pour sept ans (dont cinq ferme) par la commission d'éthique. « J’ai subi des pressions d’une seule et même personne, j’ai été racketté par le premier vice-président en me faisant croire que c’était avec la bénédiction et l’accord de la Fédération et j’ai cédé », poursuit le sélectionneur déchu, avant de conclure.de ceux qui ont porté atteinte à mon honneur. Ces mensonges ont terni mon image et je ne resterai pas les bras croisés. »Il en faudra sans doute davantage pour réhabiliter Paul Put. Quant au fin mot de ce grand déballage, l'avocat du coach a sa petite idée., a dit Me Kris Luyckx, cité par l'agence Belga. Et d'annoncer la saisine du TAS, de la CAF et de la FIFA pour obtenir son dû. Le feuilleton n'en est donc certainement pas à son dernier épisode.