Guinée : Kaba Diawara dans le nouveau staff de Didier Six

Revenu à Nice après le rachat de Jim Radcliffe, Jean-Pierre Rivère a eu une explication avec Patrick Vieira afin de mettre les choses au clair et repartir sur de bonnes bases.

Le jeu des chaises musicales marche à plein régime depuis presqu’un an à Nice. En désaccord avec les propriétaires sino-américains, Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier avaient quitter le poste, de président pour le premier et directeur du football pour le second. Gauthier Ganaye a pris le relais mais n’a finalement tenu que sept mois. En même temps qu’il a repris les commandes des Aiglons, Jim Ratcliffe a demandé au duo Rivère - Fournier de revenir. En marge d’une soirée du club au Palais Nikaia, le président du club a fait le point sur sa relation avec Patrick Vieira. Les relations étaient tendues à la fin du premier mandat de Rivère mais ce dernier a choisi de désamorcer la bombe. Oui, il y a eu désaccord mais c’est désormais du passé. « Il n’y a pas de différend avec Patrick, a assuré le président de l’OGC Nice jeudi soir. Il a mal pris notre départ, on a mal pris certaines choses et point barre. On s’est expliqués, on s’est tout dit, je pense qu’on n’a rien oublié. Maintenant, on est dans un projet. On est à 100% derrière le coach. Il est à 100% dans le projet donc il n’y a plus de débat, c’est du passé. »