Guinée : Issiaga Sylla (Toulouse), au nom du père

Endeuillé par la mort de son père, Issiaga Sylla a tenu à jouer dimanche avec la Guinée. Auteur de l'ouverture du score face à la Namibie, le latéral gauche toulousain a été le héros de ce match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021.

⚫️ Issiaga #Sylla endeuillé durant cette trêve par la perte de son père.



Le club présente toutes ses condoléances à son joueur, et tient à lui apporter tout son soutien dans cette épreuve.



→ https://t.co/1oAbzIXbYi pic.twitter.com/X05nASXM0F — Toulouse FC (@ToulouseFC) November 18, 2019

. Jeudi, à Bamako, le défenseur la Guinéeaprès le match nul entre le Mali et son équipe (2-2), pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Dimanche, le latéral(2-0) malgré la douleur. Les yeux pleins de larmes au moment de l'hymne national, le gaucherd'une puissante frappe, ne manquant pas l'occasion de dédier ce but à son père, enterré vendredi à Kindia, à un peu plus de 100 km de Conakry. « On comptera sur Issiaga.que tout le monde a salué, avait déclaré Didier Six, le sélectionneur du Syli national, lors de son point de presse d'avant-match. Nous sommes tous derrière lui et demain, avant d’entrer sur le terrain, quand on sera dans le vestiaire – on a instauré certaines choses dans notre vestiaire – on aura une pensée pour son papa. » Les faits n'ont pas démenti le coach français., où il évolue depuis l'âge de 18 ans. « Le TFC et ses supporters présentent toutes leurs condoléances à Issiaga et sa famille et tiennent à lui apporter tout leur soutien dans cette épreuve, peut-on lire lundi dans un communiqué du club. Nul doute que l'international guinéenau Centre technique, prévu mercredi. »(Photo : Foot224)