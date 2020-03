Guinée : Ibrahima Traoré traite Didier Six de "menteur"

Et parmi les questions, il a été invité à s'expliquer sur l'absence du capitaine d'Ibrahima Traoré. Il a indiqué avoir eu des échanges avec l'attaquant de M'Gladbach avant de rendre public sa liste ce jeudi.Ibou a démenti et a taclé le sélectionneur du Sily National. Il a indiqué qu'il respecte les choix du sélectionneur mais ce dernier doit assumer ses responsabilités plutôt que de m'accuser à tord.« Moi je suis toujours à la disposition de l’équipe Nationale. Après, il y a la liste du sélectionneur, ce n’est pas à moi de m’exprimer sur quel joueur qui est convoqué ou pas. La sélection, c’est toujours une question de critères. Si c’est l’histoire de temps de jeu, ça doit être pris en compte pour tous les joueurs. Mon dernier échange avec Didier Six, c’était avant le premier match amical de la Guinée en France. Depuis, on n’a plus échangé. Dire qu’il m’a appelé avant qu’il ne donne sa liste, c’est faux. C’est un grand mensonge. Je n’ai pas parlé avec lui. Après, c’est le coach, c’est lui qui choisit sa liste, qui prend des décisions. Et il faudrait qu’il assume ses décisions. C’est tout. Qu’il n’essaie pas de mentir sur des gens. Il ne m’a jamais appelé au préalable. Pourtant je pense qu’en tant que capitaine de cette équipe, il y a avait la peine qu’il m’appelle, qu’on échange, même s’il ne me sélectionne pas. Mais ni lui, ni son adjoint Kaba Diawara, personne ne m’a appelé. Kaba Diawara, on a de très bonnes relations, on s’appelait souvent. C’est vrai, c’est le sélectionneur le chef, il prend qui il veut mais il n’a pas le droit de mentir. Mais là, il ment, il ment », a précisé Ibrahima Traoré, à nos confrères de Guineefoot.info.A lire aussi >> CAN 2021 : La liste de la Guinée contre le Tchad, Naby Keita IN, Bouna Sarr OUT