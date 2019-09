Guinée : Florent Ibenge parmi les candidats pour le poste de sélectionneur

La colère de Sadio Mané, le week-end dernier face à Burnley continue de faire les choux gras de la presse sportive internationale. Et la question, que tous les observateurs du football se posent, est de savoir si l’international Sénégalais peut toujours évoluer avec Mohamed Salah.

Sur un contre-attaque de Liverpool face à Burnley, Mohamed Salah, face à deux défenseurs, refuse de passer la balle à Sadio Mané qui était seul devant le but adverse. Sortie à la 85ème minute de jeu et malgré la victoire (0-3), l’international Sénégalais avait pété un câble. Il reprochait à son entraîneur, Jurgen Klopp, de l’avoir sorti et mais surtout à l’international Égyptien son égoïsme. Le technicien allemand avait tenté de désamorcer la polémique à la fin du match « Sadio ne peut pas cacher ses émotions. J'apprécie ça. Tout est réglé. Nous en avons discuté et tout va bien ». Cependant, la rupture entre les deux stars africaines semble irrémédiable.

Le lien est définitivement coupé entre les deux. Et selon certains observateurs, Sadio Mané devrait quitter Liverpool pour s’épanouir. L’international Sénégalais, très calme de nature, joue à l’affectif, il donne le meilleur de lui-même quand il est soutenu et apprécié. Avec un Mohamed Salah dans les parages, l’international Sénégalais risque encore de s’énerver contre le jeu égoïste de l’égyptien. D’autant plus que Sadio Mané est sollicité par le Real Madrid.