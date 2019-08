Guinée : Didier Six et quatre techniciens français en lice pour succéder à Paul Put

En quête d'un attaquant, Monaco aurait trouvé un accord avec l'Inter Milan pour le prêt de Mauro Icardi, qu'il va désormais falloir convaincre, d'après FcIN.

Monaco propose un salaire XXL au duo Icardi - Nara

, Monaco resterait à la recherche d’un attaquant supplémentaire. Alors que Radamel Falcao serait bel et bien en partance pour Galatasaray , le club de la Principauté aurait transmis une offre pour l’international argentin Mauro Icardi (26 ans). Selon les informations de FcIN, les dirigeants asémistes auraient proposé un prêt pour récupérer l’ancien joueur de la Sampdoria Gênes, dont le contrat expire en juin 2021. Une formule qui aurait été validée par les Nerazzurri, mais il resterait à convaincre le natif de Rosario.Après avoir repoussé les avances de la Roma et du Napoli, notamment, l’ex-Barcelonais pourrait-il finalement accepter de rejoindre le Rocher ? A en croire nos confrères italiens, les Rouge et Blanc lui auraient offert un salaire annuel de 10 M€. Une somme qui pourrait monter jusqu’à treize millions d’euros en fonction d’un certain nombre de bonus. Il s’agirait donc d’une proposition colossale, mais le Sud-Américain n’aurait pas changé d’avis., le compagnon de Wanda Nara ne devrait pas quitter la Lombardie lors de ce Mercato d’été.