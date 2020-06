Gueye, Osimhen, Becker et Van Dijk... toutes les infos mercato du 5 Juin

Victor Osimhen sort du silence pour son avenir !



Osimhen: "The fake news about me agreeing a deal with Napoli is sickening for real."https://t.co/UwjBLyuhnl

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 5, 2020

Deux offres anglaises pour Idrissa Gueye !



🚨2 unnamed English teams have made offers for PSG midfielder, Idrissa Gueye

(Source - @le10sport) pic.twitter.com/af22oWZlK5



— The Toffee Blues (@EvertonNewsFeed) June 5, 2020

Prolongation en vue pour Alisson Becker et Virgin Van Dijk

Manchester United entre dans la danse pour Ismael Bennacer



🔴🔴Manchester United have joined the race to sign AC Milan player Ismael Bennacer, according to RMC Sport.#IsmaelBennacer #MUFCunite

[📷:Getty images] pic.twitter.com/HPagMBPsec

— MUFC unite (@MUFCunite) June 5, 2020

Edinson Cavani temporise pour son avenir



✈ #Mercato 🇫🇷

🔥 Edinson Cavani souhaiterait attendre la fin de la Ligue des Champions pour prendre une décision quant à son avenir !https://t.co/2bk2vtkD5s

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 5, 2020

Auteur de 18 buts en 31 matches pour sa première saison sous le maillot du LOSC, Victor Osimhen a marqué son territoire.Le 4e meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts marqués (ex aequo avec Neymar –PSG), a tapé dans l’œil de plusieurs grosses écuries européennes qui se bousculent au portillon pour l’enrôler.Alors que la presse italienne évoquait un accord entre le Super Eagle et Naples, l’international nigérian a tenu à démentir cette information. Il s’agit d"Une fake news""Les informations concernant mon accord avec Naples sont fausses. Je suis surpris par ces journalistes qui se disent professionnels. Je vous demande d'ignorer ces fausses infos sur mon compte. Quand il y aura un accord pour mon transfert, vous le saurez directement par moi", a déclaré Victor Osimhen élu Dogue de l'année !Idrissa Gueye a renforcé les rangs du Pais Saint Germain, lors du dernier mercato estival. Pour sa première saison sous le maillot du club de la capitale française, l’international sénégalais a brillé de mille feux.Le vice champion d'Afrique a réalisé des performances de haute volée. Le soldat Gueye est devenu l’un des piliers du milieu de terrain parisien. Ses prestations avec le PSG n'ont pas laissé insensibles certains clubs.A en croire les informations de Le 10 Sport, deux équipes de Premier League de milieu de tableau auraient formulé des offres au club de la capitale française pour enrôler le Lion de la Teranga. Les noms des deux clubs n'ont pas été dévoilés.Devenus des pièces maîtresses dans l'échiquier de Jürgen Klopp, Alisson Becker et Virgil van Dijk pourraient bien rester à Liverpool pendant un bon moment.Selon les informations du Daily Mail, le club de la Mersey songerait à proposer des prolongations longue durée à ses deux cadres.Ces prolongations devraient être assorties d'une belle revalorisation salariale et surtout de grosses clauses libératoires.Acheté l'été dernier pour 16 millions d'euros par le Milan AC en provenance d’Empoli, Ismaël Bennacer pourrait quitter le club lombard lors de la prochaine fenêtre des transferts.Auteur d'une saison exceptionnelle sous le maillot lombard, le champion d'Afrique des Nations aurait tapé dans l'oeil de plusieurs grosses écuries européennes. D'ores et déjà dans le viseur du Paris Saint Germain et Manchester City, le Fennec plairait également à Manchester United.Le club mancunien seraient entré dans la danse pour l'international algérien, qui dispose d'une clause de libération de 50 millions d'euros.Edinson Cavani assure qu'il ne prendra aucune décision concernant son avenir avant la fin de la Ligue des Champions.Après sept ans passés dans la capitale française, Edinson Cavani devrait quitter Paris durant le mercato d'été. El Matador sera alors en fin de contrat et il n’y a encore eu aucune discussion pour une prolongation de son bail. La rupture semble donc imminente. Mais quid de son avenir ? Sous quelles couleurs évoluera-t-il la saison prochaine ? Des questions qui restent en suspens et auxquelles l’intéressé n’envisage pas de répondre avant d’avoir disputé son tout dernier match avec l’équipe parisienne. C’est ce que révèle le quotidien transalpin La Gazzetta dello Sport.A lire aussi >> St-Etienne : Deux jeunes signent pro