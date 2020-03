🏆 L’Esperance de Tunis éliminé au quart du finale de la #CAFCL face au Zamalek malgré sa victoire (1-0, 2-3 cumul).



👍 Bravo à l’équipe sang et or, qui s’est battue jusqu’au bout et félicitations au @ZSCOfficial 👏#ESTZSC pic.twitter.com/f4IKFqWOpK — Ettachkila (@EttachiklaTN) March 6, 2020

𝒯𝑜 𝓉𝒽𝑒 𝒮𝑒𝓂𝒾-𝐹𝒾𝓃𝒶𝓁𝓈! ✈️@ZSCOfficial are the first team to reach the last 4⃣ of the #TotalCAFCL 👏 pic.twitter.com/bsuY7xUaSn — CAF (@CAF_Online) March 6, 2020

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalCAFCL #ESTZSC pic.twitter.com/lTZVmuIR77 — CAF (@CAF_Online) March 6, 2020

Le club de Beb Souika s'est imposé (1-0) mais ça n'a pas été suffisant pour poursuivre l'aventure. Le double tenant du titre est ainsi éliminé. Pourtant tout a bien commencé pour l'EST qui était privée de son entraîneur Mouine Chaabani et son adjoint Mejdi Traoui, tous deux suspendus par la Confédération Africaine de Football, avec un but rapide de Bilel Ben Saha sur penalty dès la 6e minute. Les Sang et Or ont tenté de doubler la mise en seconde période sans réussir à battre la vigilance du gardien Égyptien. L'EST n'ira pas ainsi défendre son titre en demi-finale et c'est Zamalek, vainqueur de la Coupe de la CAF, qui poursuit son aventure dans la compétition. Rappelons que Zamalek a déjà battu l'Espérance Sportive de Tunis (3-1) en finale de la Supercoupe d'Afrique, disputée en février à Doha, au Qatar. A lire aussi >> Coronavirus : La CAF n’exclut pas des annulations et des reports