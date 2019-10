Guardiola raconte comment il a découvert Lionel Messi

Dans un entretien accordé à Catalunya Radio, Pep Guardiola a raconté sa première rencontre avec Lionel Messi et ses premières impressions sur le jeune homme. Une anecdote croustillante alors que Messi figure maintenant parmi les joueurs de légende du football ...



"Quand j'ai vu Messi pour la première fois, j'ai su que nous allons tout gagner."



Avant de devenir une légende du FC Barcelone, Lionel Messi impressionnait dans les catégories de jeunes du club catalan. Et son talent n'a pas raté à un certain Pep Guardiola, entraîneur du Barça entre 2008 et 2012. Dans un entretien accordé à la Catalunya Radio, le coach de Manchester City a raconté comment il a découvert le jeune homme, maintenant cinq fois Ballon d'Or. Ce sont tout d'abord les échos des uns et des autres qui lui sont parvenus. « On m'avait dit qu'il y avait un garçon exceptionnellement bon dans l'effectif. Ils m’ont dit qu’il était très petit mais qu’il marquait beaucoup et qu’il dribblait très bien. » rapporte-t-il avant de raconter leur première rencontre : « Je ne le connaissais pas et un jour je l’ai croisé à une boutique Nike avec son père. J’ai vu ce petit garçon timide et je me suis dit 'Est-il vraiment si bon que ce que l’on m’a dit ?' »Les doutes du technicien espagnol n'ont alors pas duré très longtemps, dès lors qu'il a vu les performances du jeune prodige sur le terrain. « Qdéclare-t-il. Guardiola avait bel et bien raison, il a tout gagné avec l'Argentin. En quatre saisons sur le banc du club, l'entraîneur a remporté pas moins de quatorze trophées dont un sextuplé historique en 2009 (Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Coupe du monde des clubs, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe). Lionel Messi est lui devenue une légende du Barça. Avec à son actif plus de 600 buts avec le club catalan, il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Son palmarès est très impressionnant, il a remporté 33 titres avec les Blaugrana depuis 2005, et compte également de multiples récompenses individuelles dont cinq Ballons d'Or.