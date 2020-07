Guardiola confirme le départ de Sané vers le Bayern Munich

Si l'affaire n'est pour l'instant pas totalement concrétisée, Leroy Sané (Manchester City) se dirige vers le Bayern Munich comme l'a indiqué son coach, Pep Guardiola.

PEP (on Sane) 💬 It looks like (he is leaving). It’s not done. There are still some little issues, but it looks like he’s going to Munich.



We wish him all the best and we say a big big thanks to all our years together. We wish him well at a fantastic club.