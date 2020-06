Guardiola a un nouvel adjoint à Manchester City

Doté d'une rare maîtrise technique et d'une grande élégance, «» comme l'appellent affectueusement ses fans, est l’unique joueur tunisien à avoir inscrit son nom dans le grand livre duafricain. C’était en. Artiste surdoué dès son plus jeune âge, le légendaire numéro 10 descomptabilisait déjà plus de 50 sélections à seulement 23 ans. A l’époque on évoquait un génie qui s‘annonçait. Faisant ses premières armes à l’école de la rue et des terrains vagues,a écrit sa légende sous la prestigieuse tunique de l’ Espérance de Tunis , club avec lequel il a régné sur le football tunisien au cours des années 70-80, remportant notamment six titres de champion en. Cela lui a valu le surnom «d’empereur du football tunisien».Assouvi de titres, le génial gaucher s’exila pendant deux saisons ensous le maillot d’ Al-Ahly Djeddah . Il fut couronné du Ballon d’or africain engrâce à ses remarquables performances lors des qualifications du. Une compétition durant laquellecreva l’écran aux côté des héros tunisiens de la fameuse épopée argentine de 1978. A lire aussi >> Il était une fois l'Afrique au Mondial: Tunisie 1978 Menés par leur maestro incontesté, lesqui célébraient leur première participation à une Coupe du Monde ont fait une forte impression en surclassant d’entrée lesur un score sans appel de 3 buts à 1. Tout au long de la rencontre, l’homme aux 108 capes avec la Tunisie (deuxième joueur le plus capé de l’histoire de la sélection tunisienne derrière l’illustre) s’évertua à faire parler sa technique individuelle sans faille et son excellente vision du jeu pour toujours servir ses partenaires dans les meilleures conditions. Preuve en est sa mémorable offrande décisive pourà la 56e minute du match, qui a permis aux Aigles de Carthage de s’imposer trois buts à un et ainsi devenir le premier pays africain à remporter un match de Coupe du Monde.Malgré ses performances de haut vol et sa riche carrière, le mythique numéro 10 ne parviendra jamais à atteindre la plus haute marche du podium avec son équipe nationale. Disputant plusieurs phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations , le meilleur joueur tunisien du 20ème siècle n’a pu atteindre qu’une seule fois les demi-finales en 1978. Le surdoué tunisien aura toutefois marqué les esprits. Ses contemporains les plus prestigieux s’en souviennent. Michel Platini l’évoque comme étant un joueur à «la classe pétillante», doté de « touches de balle subtiles » et d’un «sens aigu de l’organisation» . L’illustre algérien,, quant à lui, a confié «avoir été un fan de Tarak pour le meneur d’hommes et le maestro qu’il était en équipe nationale tunisienne ainsi que pour sa conception du football, sa vision de jeu et sa technique hors pair qui ont fait de lui l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football arabe et africain.»