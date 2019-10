Grippe ou crise d'anxiété ? Thibaut Courtois sort du silence

Critiqué depuis qu'il a rejoint le Real Madrid, Thibaut Courtois a vu les attaques à son égard, s'intensifier. Après la victoire de la Belgique face à San Marin (9-0), le joueur en a profité pour régler ses comptes avec les médias.

Courtois demande plus de respect



En sélection, Thibaut Courtois a vécu un match très calme après la victoire des Diables rouges face à Saint-Marin jeudi soir (9-0). Mais. Et si le portier s’est réjoui de la qualification de son pays pour l’Euro 2020, il a tenu à s’exprimer devant la presse sur les dernières polémiques l'entourant. Sorti par Zidane, face au FC Bruges en Ligue des champions (2-2) et remplacé par le Français Areola, Courtois se trouve dans une passe difficile. Officiellement le Belge a été handicapé par une gastro-entérite aiguë. Mais la presse espagnole a évoqué, elle, une crise d’anxiété.Silencieux jusque-là, Courtois a fini par sortir du silence après la victoire de la Belgique face à San Marin. Et le gardien madrilène n’a pas apprécié certaines rumeurs évoquant une crise d’anxiété à la mi-temps du matchs Real Madrid-FC Bruges.a-t-il confié dans des propos relayés par le journal madrilène AS. Le joueur a réglé ses comptes avec les médias, leur demandant « plus de responsabilité pour ne pas dire de mensonges et de bêtises parce que des personnes souffrent réellement de ce genre de problème. » Puis d’ajouter : « Je pense que c’est un manque de respect envers les personnes qui souffrent de ça. Je me sens très bien maintenant. C’était une grosse grippe, ce n’était pas agréable, mais je suis soigné désormais. J’ai pu m’entraîner lundi et mardi avec l’équipe. J’ai retrouvé des forces parce que j’avais perdu beaucoup de poids. » L’incident est donc clos.