Griezmann parmi les meilleurs buteurs français de la Ligue des Champions

La dernière, je ne sais pas mais ils restent sur plusieurs échecs ( Monaco, Liverpool et Tottenham de mémoire) et Man city ne sera pas champion cette saison . Guardiola doit avoir très envie de gagner ..En tant que joueur, ce serait Zidane ( rires) .. C'est un duel de grands coaches, parmi les rares à avoir plusieurs C1 à leur palmarès. Je penche pour City même s'ils semblent moins forts, notamment dans le pressing, cette saison.Obligation, non. Il n’y aura qu’un seul vainqueur et le Réal part de très loin.C’est le meilleur joueur de Réal depuis le départ de CR7. Nul doute que le Réal ne peut pas espérer sans un grand Karim Benzema.C’est très difficile de se prononcer. Je pense qu’on est très loin du dénouement dans cette histoire. Le plus important à mon sens, c’est que c’est sûrement la dernière année de Guardiola à City.. sanction ou pas. Je suis pas sur qu’on revoit une équipe aussi forte et un entraîneur de cette qualité côté Citizen donc partant de ce postulat là.. c’est pas loin d’être leur dernière chance.Cette double confrontation va être très intéressante tactiquement. Guardiola est clairement supérieur à Zidane dans ce domaine. Le problème c’est qu’en C1 ça ne fait pas tout. Il y a la gestion des émotions, être prêt le jour J, le vécu européen, le management entre l’aller et le retour. Des paramètres ou le Real Madrid de Zidane a montré beaucoup plus de certitudes sur les dernières années. C’est pour ça que cette rencontre est aussi excitante et indécise.Au delà de l’élimination en Copa, on est dans une semaine cruciale pour le Real Madrid. Ils viennent de subir leur première défaite depuis 15 matchs en Liga, ils ont perdu Hazard sur blessure et la première place au classement. Ils vont recevoir City et le Barça cette semaine au Bernabeu. Une semaine décisive ou les hommes de Zidane peuvent tout perdre ou presque.Il y a une dépendance Karim Benzema depuis le début de saison. Le français connaît une passe compliqué et ça se ressent côté Real Madrid. Il y a un gouffre entre les stats du numéro 9 merengue et ses coéquipiers. J’ai du mal à penser que Benzema puisse emmener le Real en C1 à lui tout seul. Benzema a besoin des autres et les autres joueurs ont besoin de Benzema. Pour l’instant ça ne va que d’un sens et c’est problématique.Je ne pense pas. Déjà pour moi, indépendamment de la sanction qui peut évoluer, je ne vois pas City remporter la Ligue des Champions cette saison. Maintenant on peut pas être aussi catégorique en parlant de dernière chance, surtout quand on parle d’une compétition aussi aléatoire que la Champions League.Ils ont deux styles différents mais partagent quand même des points communs. Déjà ce sont des entraîneurs très interventionnistes et pragmatiques. qui n’hésitent pas à faire des changements brutaux pour apporter une nouvelle dynamique à leurs équipes. Maintenant il est tentant de voir ce que va faire Guardiola, maître des championnats jusqu’à cette saison, face à Zidane qui a écrit ses lettres de noblesse en tant que coach dans la formule Ligue des Champions. Maintenant faut pas oublier que le dernier mot, c’est les joueurs qui l’auront sur le terrain mais de la manière dont les deux coachs vont influer positivement ou négativement sur leurs deux équipes, ça va avoir des répercussions sur la double confrontation. On aura un premier élément de réponse mercredi avec les compositions d’équipe.La défaite en Copa que beaucoup pensaient anecdotiques a amorcé une dynamique négative qui a valu au Real de perdre sa première place en Liga. Ce qui rajoute une pression supplémentaire aux hommes de Zidane avant une semaine cruciale face à City et le Barça. Une élimination prématurée ferait désordre pour le Real après avoir déjà été sorti à ce stade de la compétition par l’Ajax l’an dernier. Donc oui la Ligue des Champions prend encore plus d’importance dans le calendrier madrilène dans le sens où t’as plus droit à l’erreur.Benzema prend davantage de place dans l’attaque madrilène depuis le départ de Cristiano Ronaldo et fait une saison globalement satisfaisante. Si le Real aspire à regagner il faudra sa meilleure version. Pour autant il faudra qu’il soit bien entouré. Le seul Benzema ne pourra pas porter seul le Real en finale à Istanbul. Si le collectif Real est à un très bon niveau, Benzema en sera une valeur ajoutéeTout dépend de ce que City fera en Premier League les années suivante, et des joueurs qu’ils auront. Je pense qu’ils reviendront bien en Ligue des Champions après cette sanction, surtout si Guardiola reste.Deux styles différents, deux tacticiens différents, mais malgré ça je pense que Zidane aura le dernier mot. Il connaît très bien la Ligue des Champions en tant que joueur, mais surtout en tant qu’entraîneur. En tant que coach il n’a encore jamais connu la moindre élimination, donc il saura gérer ce 1/8 de finale.Peu importe l’élimination en Copa, le Real Madrid se doit d’être performant en Ligue des Champions. C’est le club le plus titré de l’histoire de la compétition, on se doit d’être bon. C’est la compétition du Real Madrid, il faut aller le plus loin possible chaque saison.Karim Benzema est sans aucun doute l’un des meilleurs 9 du monde, si ce n’est le meilleur. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo il affiche un tout autre visage, celui du leader offensif. Karim peut très clairement emmener le Real Madrid en finale de Ligue des Champions, voir même ramener le trophée à Madrid.