Griezmann et Barcelone en tort à cause de mails ?

Après la défaite de Saint-Etienne à La Gantoise, Loïc Perrin, le capitaine des Verts, a reconnu les difficultés défensives de son équipe.

Interrogé après la défaite de jeudi soir face à La Gantoise (3-2, 1ere journée de la phase de poules de Ligue Europa), Loïc Perrin est revenu sur les difficultés actuelles de l’ASSE. « Il y a des regrets mais on prend trop de buts, a expliqué le capitaine des Verts au micro de RMC Sport. Quand on prend trop de buts, c'est dur de gagner. Il va falloir régler cela. Il y a eu des bonnes choses. On a failli revenir mais on s'est mis un trop grand handicap. On est trop naïf certaines fois. Ça va peut-être nous servir mais on prend trop de buts. Il faut que l’on arrive à faire un match sans en prendre et se rassure. Ce n'est pas arrivé cette saison. Les solutions ?, travailler et regarder ce qu'il ne va pas. »