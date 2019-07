Griezmann au Barça ? L’Atlético Madrid contre-attaque

Quelques minutes après l’annonce de l’arrivée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, l’Atlético Madrid a communiqué son désir d’entamer des poursuites contre le joueur et le club catalan. Pour les Madrilènes, les 120 millions d’euros ne sont pas suffisants pour régler la clause de Grizou.



Et si le feuilleton Antoine Griezmann n’était finalement pas terminé ? Depuis ce vendredi, l’international français est officiellement un joueur du FC Barcelone après avoir payé sa clause libératoire. Oui mais voilà, l’Atlético Madrid ne l’entend pas de cette oreille et a riposté. Quelques minutes après l’annonce du transfert de Grizou, les Colchoneros se sont fendus d’un communiqué dans lequel ils contestent le paiement de la clause.Or à cette époque, le montant de la clause était encore à 200 millions d’euros et non à 120 millions comme c’est le cas depuis le 1er juillet.« Antoine Griezmann, représenté par son avocat, a comparu devant le siège de la Ligue de football professionnel pour mettre fin unilatéralement au contrat liant le joueur à l'Atlético de Madrid, après avoir déposé au nom du Fútbol Club Barcelona au nom et pour le compte du joueur 120 millions d'euros.L’Atlético Madrid estime que le montant déposé est insuffisant pour respecter sa clause de résiliation, car il est évident que l’engagement du joueur et du FC Barcelone a été contracté avant que la clause susmentionnée ne soit réduite de 200 à 120 millions d’euros.L’Atlético Madrid estime que le contrat a pris fin avant la fin de la saison dernière en raison d’événements, d’actes et de démonstrations perpétrés par le joueur. C’est pourquoi il a déjà entamé les procédures qu’il considère comme appropriées pour la défense de ses droits et intérêts légitime. »