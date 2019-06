Grenoble enchaîne avec Adrien Monfray (Orléans)

Présenté ce jeudi à la presse, Eden Hazard, le nouvel attaquant du Real Madrid, vit un rêve. L’ancien joueur de Lille et de Chelsea affiche ses ambitions avec les Merengue.

Hazard : « Créer mon histoire avec ce club »

J'ai rêvé de ce moment depuis petit. Quand on a commencé à jouer dans le jardin avec mes frères, on supportait le Real. Je suis parti en France puis en Angleterre mais pouvoir porter ce maillot est un honneur. Je n'ai envie que d'une chose : commencer la saison. C'est bien pour moi et pour ma famille. Ma maman était un peu plus émue, c'est vrai. Mais c'est juste du plaisir de voir tous ces gens.Je pense que tout le monde connaît le fait que Zidane était mon idole étant petit. C'est quelqu'un d'important pour le club et mon rêve est de jouer ici. Cela a vraiment commencé l'an passé après le Mondial. Je suis resté un an de plus, mais c'était finalement tout « bénef » car j'ai fait une super année individuellement et collectivement. Maintenant, c'est le meilleur moment pour signer au Real.J'ai toujours aimé le côté gauche, voire en 10. Mais je peux jouer ailleurs avec plaisir. Quel numéro ? J'ai eu la chance de parler avec Modric via Kovacic. En rigolant, je lui ai demandé le 10.... mais il m'a dit non. Je vais en trouver un autre numéro. L'important, c'est l'écusson. J'ai toujours rêvé du Real. Je n'ai jamais douté. Une carrière est faite de choix. J'ai fait le choix de la France puis de l'Angleterre. Et le bon choix aujourd'hui, c'est le Real Madrid. Je ne doute pas beaucoup. A moi de montrer mes qualités sur le terrain.C'est l'équipe. J'arrive en tant que nouveau joueur. Je viens un peu sur la pointe des pieds en étant toutefois conscient de ce que je peux apporter. Je suis en pleine force de l'âge. Mon rêve de jouer ici est là depuis longtemps. Dans ma carrière, j'ai toujours été étape par étape. C'est le bon moment de franchir un cap et de jouer dans le plus grand club du monde où j'espère progresser.Prendre du plaisir, mais aussi gagner des matchs et es trophées. L’objectif, c’est de créer mon histoire avec ce club. Le public du Real est exigeant car le club veut toujours gagner. En tant que joueur, le plus important est de faire le travail de la meilleure des manières sur le terrain. C'est ce que je compte faire. J'espère que les fans seront contents.Avec Thibaut, j'ai beaucoup parlé du Real. Il m'a dit que si j'avais la possibilité de venir, je ne devais pas hésiter. C'est un ami et j'aime bien jouer avec mes amis. Je suis content qu'il soit là. J'espère gagner des trophées avec lui.