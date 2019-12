Granit Xhaka (Arsenal) se rapproche du Hertha Berlin

Agé de 23 ans, Sako a franchi un pallier cette saison. Titulaire depuis l’an dernier avec les Actionnaires, le défenseur de 1m90 fait parler de plus en plus les observateurs. Promu capitaine par le coach Julien Chevalier, son sens du placement et sa rigueur en défense font de lui le meilleur à son poste en Ligue 1 ivoirienne. Passé par l’AS Denguele (2 saisons) et après un an à l’AS Tanda, Sako évolue pour sa deuxième saison consécutive à l’ASEC. Mais en fin de contrat en juin prochain, il croule déjà sous les convoitises. Des clubs du nord du continent ainsi que d’autres de l’Hexagone se sont déjà renseignés. En plus impressionner les ecuries du magrheb de ligue 1 ivoirienne , le talent de Sako Oumar ne laisse pas indifferent le selectioneur de Elephants locaux . Il a par ailleurs disputé les Eliminatoires du CHAN 2020. CHAN , ou la Côte d'Ivoire ne participera pas à la prochaine edition .