Goretzka : « Humilier Messi c’était amusant »

Après l'humiliation historique du FC Barcelone face au Bayern Munich (2-8), Gerard Piqué a eu des mots forts. Retrouvez toutes les réactions d'après-match.

Gerard Piqué (défenseur du FC Barcelone, sur RMC Sport) :

Josep Maria Bartomeu (président du FC Barcelone)

Thomas Müller (attaquant du Bayern Munich)

[/EMBED]« La honte, c'est le mot. On ne peut pas faire un match comme ça. Et ce n'est pas la première fois. C'est très dur à vivre. Tout le monde doit réfléchir, le club a besoin de changements. Je ne parle pas d'entraîneurs mais de joueurs. Je ne veux montrer personne du doigt mais le club a besoin de changement à tous les niveaux. Et moi le premier, s'il faut injecter du sang frais et changer des choses, je serai le premier à m'en aller s'il le faut. On est à un point... on n'est pas sur le bon chemin ! Cela fait des années que ça dure, les entraîneurs et les joueurs changent... et on n'est pas au niveau. Pour pouvoir faire plus, il faut changer des choses. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est inacceptable. »: « C'est une soirée très difficile, la défaite est très dure. Pour les supporters, les joueurs... Nous sommes désolés pour tout le monde, je regrette. Nous n'avons pas été à la hauteur du club que nous sommes. Oublions cela. Ça a été un désastre. Des décisions seront annoncées et expliquées dans les prochains jours. Certaines étaient déjà actées auparavant, avant même la reprise de la Ligue des champions. Mais pas aujourd'huiAujourd'hui, ce n'est pas un jour pour annoncer des décisions. C'est un jour pour s'excuser auprès des sociosparce que ce n'est pas un bon jour pour le FC Barcelone. Cela nous fait beaucoup de peine. »: "On n'est pas là pour gagner un quart de finale, on est là pour gagner la demi-finale et la finale. "