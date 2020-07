Glasgow Rangers : Steven Gerrard courtisé par Bristol City ?

Steven Gerrard, la légende de Liverpool, pourrait prendre la direction de Bristol City en seconde division anglaise afin d'y poursuivre sa carrière d'entraîneur.



Bristol veut monter en Premier League

Depuis 2018, Steven Gerrard occupe le poste d'entraîneur des Glasgow Rangers, en Écosse. L'ancienne star de Liverpool a notamment pu diriger ce club légendaire en Europe alors qu'il est encore engagé dans la Ligue Europa. En huitième de finale de la compétition, son équipe est opposée au Bayer Leverkusen et, en cas de qualification pour les quarts, elle affrontera l'Inter Milan ou Getafe dans le tournoi. L'avenir de Gerrard, par la suite, pourrait se situer dans son pays, l'Angleterre. En effet, selon des informations de The Express, il serait courtisé par Bristol City, actuellement en Championship (seconde division).Au classement, Bristol City, à trois journées de la fin, occupe la onzième place sur vingt-quatre. Le club a pour ambition prioritaire d’accéder à l'élite du football anglais, la Premier League, en 2021. Ainsi, selon le média, les dirigeants voudraient un coach de renom alors que Lee Johnson, l'ancien entraîneur, a été limogé il y a une semaine, remplacé depuis par un intérimaire. Avant d'éventuellement voir la piste Bristol City se concrétiser dans l'avenir, Gerrard devra faire face à de la concurrence sur le dossier. En effet, The Express avance que Christoph Daum, le coach allemand passé par Leverkusen et la sélection roumaine, est également ciblé par Bristol City comme possible prochain entraîneur de l'équipe.plus ou moins long terme, Gerrard pourrait d'ailleurs s'imaginer une expérience sur le banc des Reds, en tant que coach de l'équipe première.