Gianluigi Buffon comme numéro deux au Barça ?

Alors qu’il n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon voit déjà plusieurs courtisans se présenter à lui. Selon Sky Italia, le FC Barcelone aurait même pour idée d’en faire une doublure de Marc-André ter Stegen.

Buffon pour remplacer Cillessen au Barça ?

C’est officiel depuis mercredi : l’aventure entre Gianluigi Buffon et le Paris Saint-Germain est terminée. Le gardien de 41 ans n’a pas prolongé son contrat et quitte donc le champion de France libre après une aventure d’un an très mitigée. La suite ? C’est encore flou, évidemment. Mais même à un âge avancé, le portier italien dispose d’un nombre important de courtisans. Selon le très fiable Gianluca Di Marzio, la légende de la Juventus reçoit même des propositions de toutes sortes depuis quelques temps. Ainsi, la Chine se serait manifestée, mais cette destination n’emballerait pas le champion du monde 2006. Des touches existeraient également en Allemagne et en Italie, alors qu’en Turquie, le Fenerbahçe serait particulièrement chaud. Plus surprenant, un poste de… président du club brésilien de Fluminense lui aurait été proposé.Mais ce n’est pas tout. En effet, le FC Barcelone penserait également à Buffon, avec pour idée d’en faire la doublure de l’Allemand Marc-André ter Stegen, alors que Jasper Cillessen va de son côté faire ses bagages. Une piste évidemment prestigieuse qui a de quoi faire réfléchir, même pour un poste de numéro deux. Toujours selon Di Marzio, l’intéressé ne veut pas se précipiter et prend le temps d’évaluer les offres qui se présentent à lui. Une période de réflexion précédera donc sa décision, ce qui paraît évident. Reste à savoir quelles sont les ambitions de « Gigi », qui a alterné toute la saison avec Alphonse Areola et régulièrement déçu, notamment contre Manchester United. Entre remplaçant dans un grand club et titulaire un cran en dessous, le dilemme paraît assez clair.