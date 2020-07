Ghana : Le penalty raté contre l'Uruguay hante toujours Asamoha Gyan

We celebrate failure more than achievements. Me di333 I dey my corner dey enjoy myself. My family is very proud me. That’s what matters to me the most 🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️💪💪🙏🙏

Une performance qui ne se réalisera finalement pas, la faute à une main du roublard Luis Suárez qui s'est mué ce jour-là en gardien de but mais aussi au penalty manqué d'Asamoah Gyan, à l'ultime minute des prolongations.Lors de la séance des tirs au but, le Ghana s'est incliné et a quitté le tournoi avec un sentiment d'injustice.Un match qui restera l'un des plus mauvais souvenirs dans la vie de l'attaquant ghanéen. C'était il y a 10 ans mais le souvenir est encore vivace du côté de Gyan, toujours hanté par le penalty raté."Honnêtement, je n’ai plus jamais regardé le match. Il m’arrive de regarder juste le penalty. Je donnerais tout pour repartir en arrière mais la vie continue. D’autres grands joueurs ont été dans ma position...C’est quelque chose que je n’oublierai jamais" a déclaré le joueur à TV3 une chaine ghanéenne.Pas épargné par les critiques, l'ancien joueur du stade rennais a marre qu’on lui rappelle cette situation à chaque fois."Nous célébrons l’échec plus que les réalisations. Moi je suis mon coin et je m’amuse. Ma famille est très fière de moi. C’est ce qui m’importe le plus" a écrit Gyan sur son compte twitter.A lire aussi >> Mohamed Salah revient sur la colère de Sadio Mané