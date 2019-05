Ghana : Le chef de l'Etat a appelé Gyan, revirement à venir ?

Suite à une conversation téléphonique avec le chef de l'Etat ghanéen, Asamoah Gyan pourrait revenir sur sa décision de renoncer aux Black Stars. L'attaquant s'exprimera dans la journée.

Later today, my manager @AnimSammy will be speaking on my behalf regarding my retirement from the national team. I will also release a statement based on the telephone discussion with the president @NAkufoAddo