Ghana : Emmanuel Agyemang-Badu hospitalisé !

Nicolas Nkoulou ne sera pas le seul Camerounais présent aux barrages de la Ligue Europa. Premier qualifié ce jeudi soir avec le FC Torino, l’ex-joueur de l’AS Monaco a été rejoint par quatre compatriotes. D’abord Evan Ndicka. Titulaire lors de la réception de Vaduz pour le compte du match retour du troisième tour préliminaire de la compétition, le jeune défenseur de 19 ans s’est montré à la hauteur face aux attaquants adverses. Déjà vainqueurs 0-5 au match aller, le Camerounais et ses partenaires ont assuré tranquillement leur qualification en battant les visiteurs 1-0. L’autre qualifié, c’est Michaël Ngadeu. Joueur providentiel de La Gantoise (2 buts en 2 matchs de championnat) depuis son arrivée en Belgique, le champion d’Afrique 2017 a brillé défensivement lors de la victoire des siens sur le club chypriote de AEK Larnaca (3-0). Tenus en échec (1-1) au match aller, le Camerounais et ses coéquipiers ont élevé le niveau ce soir pour se défaire facilement de leurs adversaires. Deux autres Camerounais disputeront également les barrages de cette Ligue Europa : Martin Hongla et Lamkel Ze. Si le premier, ne faisait pas partie du groupe d’Antwerp qui a obtenu sa qualification aux dépens de Viktoria Plzeň ce soir, le second a fait son entrée à la 84minute de la rencontre. Vainqueur 1-0 à l’aller, le club belge a en effet profité du but marqué à l’extérieur ce jeudi pour se qualifier, après avoir été mené 2-0 pendant la prolongation.