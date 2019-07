Ghailene Chaalali (ES Tunis) signe au Yeni Malatyaspor (officiel)

Le Yeni Malatyaspor a recruté le milieu de terrain international tunisien Ghailene Chaalali, en provenance de l'Espérance de Tunis

Yeni Malatyaspor’umuzun İdari Menajeri Mehmet Gömülü, Ghaylen Chaaleli transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Yeni Malatyaspor’umuza hoş geldin Ghaylen Chaaleli💪



Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor’umuz, merkez orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.💪#YenidenBirEfsane 👊 pic.twitter.com/TiZK0ioRBy — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 22, 2019

Quelques semaines après s'être vue remettre (puis reprendre) sa deuxième Ligue des Champions africaine d'affilée, l'Espérance de Tunis continue de perdre ses cadres. Alors que les Sang et Or débutent leur stage de préparation à Monastir, le. Vu à son avantage lors de la récente CAN, le milieu de terrain défensif, libre, a signé un contrat de trois ans en faveur du club de Süper Lig, qui s'est également attaché les services du, lui aussi titulaire avec son équipe nationale. Les deux hommes rejoignent notamment en Anatolie orientale Fabien Farnolle, Issam Chebake, Moryke Fofana et Issiar Dia.