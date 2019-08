Getafe : Ndockyt prêté en Croatie

Transfert de Neymar au Barça : Rakitic d’accord pour venir au PSG, Dembélé hésitehttps://t.co/mlmrMQ2ZaJ pic.twitter.com/M59NtOIXpz — Le Parisien - Sports (@LeParisienSport) 28 août 2019

Ces dernières heures ont permis un rapprochement sur le dossier Neymar. Le Barça propose Rakitic, un prêt de Dembélé et une indemnité supérieure à 130 M€, un montage validé par Thomas Tuchel https://t.co/h1tFHfQxLN pic.twitter.com/Cbg6ZhltuJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) 28 août 2019

En cas de signature de #Neymar, voici l'équipe que pourrait aligner le Barça cette saison ! 🔥 La meilleure attaque de tous les temps ? 🤔 pic.twitter.com/MBLf3oKnQi — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) 28 août 2019

Le milieu offensif Brésilien continue à s'entraîner avec le reste du groupe en attendant son transfert qui pourrait être bouclé aujourd'hui, à l'issue d'une deuxième réunion prévue entre les dirigeants des deux clubs. Ces dernières heures, le FC Barcelone aurait formulé une nouvelle offre au champion de France pour boucler la venue de l'international brésilien. 140-150 millions d'euros plus Ousmane Dembélé en prêt et le transfert d'Ivan Rakitic (31 ans) selon Le Parisien. Le quotidien précise également que le milieu croate serait disposé à rejoindre la capitale française cet été. Une information qui ravirait le directeur sportif du PSG Leonardo puisque ce dernier a déjà sondé le vice-champion du monde au début de l'été. La venue de Rakitic répondrait à divers besoins pour le PSG : un milieu relayeur capable impliqué régulièrement dans une quinzaine de buts par saison et hyper expérimenté, en Ligue des Champions (65 matchs et victoire finale en 2015) au niveau international (104 sélections avec la Croatie).