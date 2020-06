Gennaro Gattuso (Naples) : « Je dédie la qualification à mes parents et à ma sœur »

Le Barça de Lionel Messi s'est facilement défait du Real Majorque (4-0) à l'occasion de sa reprise de la compétition en Liga.

Premier but pour Braithwaite, deux passes décisives pour Messi

Villareal au finish, la course au maintien relancée

Likez si le retour du football vous donne le sourire ! #MallorcaBarça (0-2) 💙❤ pic.twitter.com/tUnCu0rBfj — FC Barcelona (depuis 🏟) (@fcbarcelona_fra) June 13, 2020

Une victoire sans soucis et des retours.en cette 28e journée de Liga. Une rencontre sous la forme de revue d’effectif pour Quique Setien, qui a pu voir son équipe bien lancée pour la course au titre. Messi était bien titulaire, aux côtés de Griezmann et Braithwaite . Luis Suarez, de retour après cinq mois d’absence, était sur le banc.Le Barça n’a pas eu le temps de douter, puisque Jordi Alba délivrait une merveille de centre à Vidal dès l’entame de match (2e, 1-0). Il s’agit du septième but du Chilien, qui alimente les rumeurs de transfert ces derniers temps. Les Blaugranas dominent, mais Majorque ne se démonte pas et se montre dangereux par Kubo. Le Japonais, passé à la Masia et prêté actuellement par le Real se procure deux occasions (22e, 32e)., après une tête astucieuse de Messi (37e). C’est le premier but de l’ex-Toulousain sous les couleurs barcelonaises. La seconde période est parfaitement gérée par les visiteurs, malgré quelques frappes inquiétantes de Budimir (48e), Pozo (76e) et Lago Junior (87e). Braithwaite manque de faire le doublé et tombe sur Reina (59e), avant que Suarez ne loupe une talonnade face au but (60e). L’Uruguayen, de retour, a remplacé Griezmann (56e). Alba conclut finalement un contre sur une passe lobée de Messi (3-0, 79e), etdans le temps additionnel en trouvant la lucarne (93e). Avec deux passes décisives et un but, la Pulga envoie un message fort tout comme le Barça,au classement. La pression est sur les Merengues, qui reçoivent Eibar ce dimanche (19h30).Dans les autres matchs de la journée, l’Espanyol Barcelone s’est imposé contre Alavès en tout début d’après-midi (2-0). La lanterne rouge revient à trois points de Vigo, premier non-relégable. Le Celta s’est en effet incliné dans les derniers instants face à Villareal, huitième à deux points de l’Europe (1-0).en perdant contre Valladolid (2-1). Ben Arfa n’est pas rentré en jeu dans cette partie.>>>> Victorieux, le Bayern n'est plus qu'à une victoire du titre / Bundesliga (J31) >>>> Naples rejoint la Juventus en finale / Coupe d'Italie (1/2 retour)