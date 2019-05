Gennaro Gattuso (Milan AC) annonce sa démission

Le Milan AC va aussi devoir se chercher un nouvel entraîneur durant l'intersaison. Gennaro Gattuso a annoncé son départ dans une interview à La Repubblica.

C'était attendu, c'est désormais annoncé et ça sera officialisé dans la journée : Gennaro Gattuso ne sera plus l'entraîneur du Milan AC la saison prochaine. A l'issue d'une frustrante saison de Serie A qui a vu le club milanais manquer la qualification en Ligue des Champions pour un point, le coach italien a préféré quitter son poste, 18 mois et 83 matchs après son arrivée. Il l'a annoncé à La Repubblica ce mardi et officialisera la nouvelle avec ses dirigeants dans la journée. «Il n’y a pas eu un moment précis où j'ai fait ce choix : c’était la somme de ces dix-huit mois en tant qu’entraîneur d’une équipe qui pour moi ne sera jamais comme les autres. Des mois que j'ai vécus avec passion, des mois inoubliables. C'est mon choix et il est douloureux mais réfléchi. Est-ce que je renonce à un contrat de deux ans? Oui, parce que mon histoire avec Milan ne peut jamais être une question d’argent », a-t-il expliqué.Déjà menacé durant l'hiver, Rino avait réussi à relancer le club lombard pour en faire un candidat au podium jusqu'à la fin du championnat.Un affront alors que le mal est plus profond. L'ancien milieu de terrain a discuté longuement avec ses dirigeants avant de prendre sa décision. Si sa direction compte miser sur les jeunes à fort potentiel mais peu coûteux notamment en raison des contraintes du fair-play financier, Gattuso était conscient des limites de cette politique et aurait souhaité un groupe plus expérimenté pour l'exercice à venir. « Il aurait été compliqué de faire plus de 68 points, ce qui est déjà beaucoup. Juventus, Naples et l'Inter sont plus forts. Il aurait fallu se battre pour la quatrième place et les autres derrière progressent. Les attentes vis-à-vis du Milan AC, même si il traverse une phase délicate, sont toujours les mêmes : nous pensons toujours qu'à gagner parce que nous sommes Milan » concède le champion du Monde 2006 aujourd'hui agé de 41 ans. Celui qui était arrivé en novembre 2011 à la place de Vincenzo Montella quitte San Siro deux ans avant la fin de son contrat. Et le Milan AC va devoir entamer un nouveau cycle et oublier ses espoirs de stabilité.