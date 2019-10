🔴Affaire Génération Foot-Zamalek: Le verdict de la CAF est tombé !

CAF have reportedly ordered a replay for the first round Champions League tie between Zamalek and Generation Foot after the recent controversy.

Full story: https://t.co/yU2mQp6S7U pic.twitter.com/MBaQZQnVtW



— Kick Off (@KickOffMagazine) 8 octobre 2019



BREAKING: According to reports @ZSCOfficial Vs Generation Foot to be replayed in Cairo after the Senegalese side refused to face Zamalek at Borg El Arab.

— KingFut.com (@King_Fut) 8 octobre 2019



CAF release verdict on Zamalek vs Generation Foot Champions League clashhttps://t.co/vaJ2koBwOk pic.twitter.com/YrOcctzCrg

— Futaa.com (@Futaacom) 8 octobre 2019

La rencontre retour des 16Ăšmes de finale de la Ligue des champions africaine , entre les SĂ©nĂ©galais deet les Egyptiens duaura finalement lieu. C’est ce qu’a dĂ©cidĂ© la commission des compĂ©titions de la ConfĂ©dĂ©ration Africaine de Football (CAF) lors d'une rĂ©union tenue ce mardi aprĂšs-midi. Le match, dont la date n’est toujours pas fixĂ©e, se jouera auIl convient de rappeler que l’écurie sĂ©nĂ©galaise a refusĂ© de jouer, la semaine derniĂšre, aprĂšs que les dirigeants Ă©gyptiens aient changĂ© le lieu et le stade de la rencontre sans raison valable. A l’aller, les partenaires des’étaient imposĂ©s 2 Ă 1 Ă