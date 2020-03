Gelson Martins (Monaco) suspendu 6 mois !

Expulsé le 1er février dernier après avoir bousculé l'arbitre principal de la rencontre Nîmes - Monaco (3-1), Gelson Martins a écopé de six mois de suspension. La sanction de l'international portugais a été communiquée ce jeudi soir par la commission de discipline de la LFP.

L'addition est lourde pour Gelson Martins. Très lourde même, puisque l'ailier monégasque a écopé d'une suspension de six mois, comme la commission de discipline l'a révélé ce jeudi soir. Le 1er février dernier, le Lusitanien avait été directement expulsé après avoir bousculé Mickaël Lesage, l'arbitre principal du match entre Nîmes et Monaco (3-1). L'ancien Colchonero a déjà purgé une partie de sa sanction, étant donné qu'il n'a plus joué depuis plus d'un mois en raison d'une suspension à titre conservatoire. Mais il sait désormais que sa saison avec l'ASM est bel et bien terminée.