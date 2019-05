Gelson Martins (Atlético Madrid) va bien rester à Monaco

Accompagnant M. l’Ambassadeur, les Vice-Présidents et le Directeur Général de l’agence « Natalie Tours» sont venus apporter leurs contributions dans le cadre de l’organisation pratique des déplacements des supporters Ivoiriens au Caire, lors de la prochaine CAN de Football. Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur , quant à lui, à rassurer Monsieur le Ministre des Sports quant aux dispositions et conditions de délivrance des visas ainsi que la réouverture des vols d’Egyptair à partir du 20 Juin conformément à l’assurance donnée par le Président Egyptien à SEM Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, lors de sa visite d’Etat dans notre pays au mois d’Avril dernier. 2 vols par semaine (Mardi et jeudi) seront prévus au départ d’Abidjan afin de faciliter le voyage des Ivoiriens désireux de faire le déplacement du Caire. Toutes ces dispositions qui incluent aussi l’accompagnement au sol, l’hébergement et les visites touristiques, traduisent la bonne santé des relations entre la Côte d’Ivoire et l'Égypte.