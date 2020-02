Garrido veut un demi-milliard contre la résiliation

Cette somme correspond à six salaires, soit sa rémunération d'ici la fin de la saison. Néanmoins, son départ est acquis: le coach espagnol ne fait plus l'unanimité.Sa rencontre de mercredi avec le président M.Ridha Charfeddine n'a pas débouché sur un accord.Les détails de l'accord de la séparation entre les deux parties restent donc à trouver.Samedi dernier, juste après la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF, l'ancien coach du Raja Casa et d'Al Ahly du Caire avec lesquels il a remporté la coupe de la Confédération ont creusé un peu plus le fossé avec ses dirigeants.Garrido s'est plaint de la situation instable qui prévaut à l'ESS. Une situation dont il n'était pas au courant à son arrivée à Sousse, a-t-il avoué.