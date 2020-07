Gareth Bale (Real Madrid) écarté à sa propre demande ?

Attaquant hors pair, idole de toute une génération auet endes années, «», fut l’un des premiers joueurs africains à s’imposer de son vivant, comme étant une légende reconnue à travers l’Europe et le Monde. Au-dessus du lot dès son plus jeune âge, le natif dea affuté ses premières armes en championnat du Mali du côté desà l’âge de… 15 ans. Il glane grâce à ses prouesses une première sélection chez lesà seulement 16 printemps et demeure à ce jour le plus jeune international de l’histoire de son Pays.Un seul exercice suffit au jeune phénomène malien pour se tailler une solide réputation chez les observateurs des clubs de la capitale. Il ne tarda alors pas à rallier les rangs du prestigieux. Dès son premier exercice en, il mena ses partenaires vers la toute première finale de la Ligue des Champions africaine, perdue à Accra face aux Camerounais d’(1-2). Débarquant dans la foulée chez le grand rival, l’, le jeune prodige s’affirme alors comme la star incontestée du football malien menant notamment les siens vers trois titres de champions du Mali et trois Coupes nationales. En, il retrouve une nouvelle fois la grande finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs alors nommée Coupe des Clubs champions. Malgré son titre de meilleur buteur de l’épreuve-phare du football africain avec l’impressionnant total de 14 réalisations signées en seulement 8 apparitions, l’attaquant vedette des "Scorpions" cède de nouveau au finish face au. Le seul point noir à l’éloquent tableau de chasse de l’emblématique capitaine des, demeurera toutefois qu’il n’aura jamais réussi à décrocher un titre continental. Malgré ses mémorables prouesses en sélection qu’il mena vers la grande finale de la CAN 1972 , il se retrouve en effet une nouvelle fois contraint de se contenter de la deuxième place au Cameroun, en s’inclinant face au(2-3).Sa légende, le premier ballon d’or africain de l’histoire la forgera en. En effet, et en 1967, un certain, un Libanais installé à Bamako, recommande aux dirigeants de l’de s’intéresser au jeune attaquant aux statistiques exceptionnelles. Convaincus par son potentiel, les Stéphanois invitent alors l’attaquant malien à participer à un stage. Son arrivée enfut toutefois un long et dur périple. Sa Nation refusant qu’il exporte son énorme talent de footballeur en Europe,se rend alors clandestinement aupour rejoindre la capitale française. A, avant de prendre l’avion, il se fait agresser et voler tous ses biens. Arrivé à l'aéroport de, deux jours avant la date prévue, personne ne l’accueille puisque les émissaires stéphanois n’étaient pas prévenus de son arrivée. Le jeunedemande alors, épisode fameux, au premier taxi venu de l’emmener à «», à, à 500 kilomètres au sud ! Le chauffeur s’étonne, mais, sûr de lui, affirme que le club paiera la course. Les dirigeants despaieront effectivement la facture du taxi qui s’élevait à, (soit 1 314 euros). Et ils ne regretteront pas leur ‘investissement’…En cinq années passées sous la prestigieuse vareuse stéphanoise, le «serial-buteur» malien a fait parler la poudre àreprises enmatches, remportant au passage trois titres de champion de France (1968, 1969 et 1970), un doublé historique coupe-championnat en 1970, ainsi qu’un « Soulier d’argent » (récompense pour le deuxième meilleur buteur européen avec l’incroyable total de 42 buts sur l’année civile 1972). L’histoire d’amour entre les supporters stéphanois et leur buteur vedette est telle qu’en, le club prend une panthère noire pour mascotte, en hommage au légendaire malien. Cette panthère demeure à ce jour l’emblème de l’. En froid avec les dirigeants stéphanois lors de l’été 1972, la « Panthère Noire » quitte le Forez pour. Pour son premier match avec l’, le sort lui réserve le droit d’affronter son ancienne équipe face à laquelle il signe… un doublé !Durant son court séjour chez les Phocéens, il signe la bagatelle de 10 buts en 18 apparitions, avant de quitter le club olympien pour des raisons administratives après seulement une saison passée à l’OM. Suivront ensuite des expériences espagnoles et portugaises sous les maillots du(1973-76, 23 buts) et du(1976-79, 32 buts) avant d’achever sa riche carrière aux Etats-Unis du côté du(1979-80, 17 buts). Les inconditionnels du sport-roi garderont du grandl’image d’un buteur exceptionnel mais également d’un homme libre qui a ouvert la voie aux futurs dignes ambassadeurs africains en Europe. Des légendes du ballon rond qui seront adoubés ensuite partout à travers le «Vieux Continent».