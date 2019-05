Galatasaray - Sofiane Feghouli : "le plus beau but de ma carrière"

« Sergio Ramos et son représentant sont venus me voir à mon bureau. Ils m’ont demandé s’il pouvait partir libre parce que les transferts vers la Chine sont très compliqués. Je leur ai dit que Ramos ne pouvait pas partir gratuitement et que nous négocierions avec le club chinois », a-t-il lancé avant de conclure sur ce sujet. « Il est impossible de laisser partir ton capitaine libre, ce serait un précédent terrible. Je ne laisserai partir Ramos que pour le montant de sa clause ». Une position qui risque de tendre un peu plus les relations entre les deux hommes. Au rayon départs, le patron merengue a expliqué que ses équipes et lui étaient encore en phase de réflexion et qu’aucune offre n’était encore arrivée sur leurs bureaux. « Nous n’avons reçu aucune offre ni pour Gareth Bale ni pour personne. Il n’y a que celle dont on nous a parlé pour Sergio Ramos en provenance de Chine. Nous réfléchissons à quels joueurs vendre, à quels postes... (...) Des offres de 150 M€ pour Marco Asensio ? Ce n’est pas vrai. (...) Keylor Navas ? S’il part, je le saluerai. Sinon, il est sous contrat. (...) Il faut recruter mais aussi vendre », a-t-il lâché, droit dans ses bottes. A lire aussi >> Real Madrid : le gros clash entre Ramos et Perez dans le vestiaire