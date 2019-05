Galatasaray : Quand Luyindama danse "Mbeya Mbeya" lors de la cérémonie du titre ! (vidéo)

C’est la troisième année consécutive que le Celtic Glasgow réalise le triplé. Déjà sacré champions d’Ecosse et vainqueurs de la Coupe de la Ligue, Olivier Ntcham et ses coéquipiers ont remporté la Coupe d’Ecosse ce samedi, en venant à bout de Heart of Midlothian d’Arnaud Djoum (1-2). Le public de l’Hampden Park croyait certainement les Hoops capables de plier rapidement le match, compte tenu du diktat qu’ils ont imposé en championnat cette saison. Mais c’était sans compter sur une équipe de Heart bien en place pendant la première mi-temps. Avec deux tirs cadrés contre aucun côté adverse, Arnaud Djoum et ses coéquipiers ont su se montrer dangereux. Le milieu de terrain camerounais et ses coéquipiers sont récompensés pour leurs efforts à la 52, quand Edwards ouvrait la marque en reprenant un ballon de Clare (1-0, 52).Un but qui sonnait la révolte côté Celtic ; puisque c’est à ce moment que les coéquipiers d’Olivier Ntcham ont décidé de se réveiller. Dangereux dans les contres, les champions d’Ecosse obtiennent un penalty tiré et transformé par Edouards (1-1, 62). Le Français de 21 ans est de nouveau décisif à la 82, après un caviar de Lustig (1-2). Assommés, Djoum et ses partenaires ne vont pas se relever après ce but qui permet au Celtic Glasgow de remporter son 39trophée de la Coupe d’Ecosse.