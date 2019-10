Galatasaray - PSG: Gueye (5), Silva (7), Di Maria (4)... les notes des Parisiens !

Ce mercredi soir, Lyon se déplace à Leipzig en Ligue des Champions. Après Hoffenheim l'an dernier, c'est un tout autre club allemand qui se présentera devant eux à la Red Bull Arena.

Il faut bien reconnaître que le parallèle est tentant. Comme en 2018-19, Lyon se retrouve cette année dans la même poule de Ligue des Champions qu’un club allemand, lui aussi présent dans le chapeau 4 au moment du tirage au sort. Comme en 2018-19, les Gones croiseront la route de Julian Nagelsmann, le jeune entraîneur étant passé d’Hoffenheim à Leipzig durant l’été. Mais difficile de poursuivre le petit jeu des comparaisons plus longtemps. Car le TSG, contre lequel les Rhodaniens avaient concédé deux matchs nuls aussi spectaculaires qu’invraisemblables à l’automne dernier (3-3 outre-Rhin, 2-2 entre Rhône et Saône) ne connaît pas la même dynamique que le RBL, qui attend Memphis Depay et ses coéquipiers de pied ferme à la Red Bull Arena ce mercredi (21h00). Il n’a pas la même politique sportive. Et, surtout, pas le même potentiel.

Leipzig, l’art de l’apprentissage à vitesse accélérée

La première différence entre les deux équipes concerne donc leur dynamique de résultats, intéressante à analyser sur le long terme. Promu en Bundesliga en 2008, Hoffenheim a depuis alterné entre le bon et le moins bon, se retrouvant tantôt à la lutte pour les places européennes, tantôt à batailler pour le maintien et, le plus souvent, calé dans le ventre mou de ce championnat globalement homogène. Le RB Leipzig, qui n’a vu le jour qu’en 2009, a atteint le plus haut niveau national en 2016. En trois exercices, les Rotten Bullen ont terminé deux fois sur le podium et une fois 6eme. Une précocité qui nourrit inévitablement des ambitions légitimes. « Le challenge est de confirmer saison après saison, a avoué Nagelsmann à France Football. Si on parvient à maintenir ce niveau sept ou huit ans de suite, nous pourrons alors être considérés comme faisant partie de la même catégorie que les deux clubs phares de la Bundesliga (ndlr : le Bayern Munich et le Borussia Dortmund). Mais notre chemin est encore long. Néanmoins, nous avons l’ambition de les attaquer tout en nous inspirant de leur incroyable constance. »

Avec Salzbourg, une affaire de famille fructueuse

Auteur d’un excellent début de saison malgré son récent revers contre Schalke 04 (1-3), le RasenBallsport Leipzig a en outre l’immense privilège de pouvoir puiser dans les ressources d’un autre club déjà très performant, à savoir le RB Salzbourg. Les deux structures appartiennent à la firme Red Bull et sont, en quelque sorte, les deux étages d’une même fusée. Ainsi, nombreux sont les joueurs qui, après avoir fait leurs armes au sein de la formation autrichienne, ont franchi un échelon supplémentaire en rejoignant son frère allemand (Naby Keita, Amadou Haidara, Dayot Upamecano, Peter Gulacsi, Marcel Sabitzer…). A l’instar de ce qu’il a mis en place en Formule 1 avec l’écurie Red Bull et sa « petite soeur » Toro Rosso, le groupe de boissons énergisantes voit grand, et met tous les moyens nécessaires pour parvenir à ses fins. Cette stratégie est d’autant plus intéressante que les Salzbourgeois disputent également la phase de groupes de la Ligue des Champions et que des pépites déjà suivies de très près (Erling Braut Haaland, Dominik Szoboszlai) peuvent donc en profiter pour engranger de l’expérience.

De la jeunesse… et de la stabilité

L’ambition et les moyens de Leipzig ne manquent d’ailleurs pas d’attrait pour les jeunes talents, persuadés d’y trouver un terrain propice à leur épanouissement. Cantonné au banc des remplaçants à Paris, Christopher Nkunku a ainsi rejoint l’équipe de Nagelsmann l’été dernier. « J’ai découvert des infrastructures plus développées qu’au PSG, a reconnu le milieu de 21 ans lors d’un entretien accordé à France Football. C’est un peu plus moderne. Leur méthode de travail diffère aussi. On a souvent deux séances d’entraînement par jour et j’ai l’impression que c’est plus intense. » Upamecano, Konaté, Haidara, Mukiele, Wolf, Lookmann… Les joueurs de 21 ans ou moins sont légion dans le club de la Saxe, qui a également su conserver des éléments rompus aux joutes internationales tels que Timo Werner, Yussuf Poulsen ou encore Emil Forsberg. Un effectif riche, déjà doté d’automatismes et vraisemblablement sorti renforcé du Mercato estival, alors qu’Hoffenheim s’est fait dépouiller et doit rebâtir avec moins de certitudes (Joelinton, Demirbay, Schulz entre autres sont partis). Le RBL n’est certes pas encore un cador au niveau continental, mais il met tout en oeuvre pour le devenir. Lyon est prévenu.