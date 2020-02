Galatasaray : Feghouli savoure son doublé face à Kayserispor

Des medias espagnols relayent cette photo du PSG à la #LigaPromises pour mettre en doute l'âge d'un jeune joueur parisien.

Pour info, il s'appelle El Chadaille Bitshiabu, il est FRANCAIS et il né en 2005 en FRANCE. Il a donc bien 12 ans malgré sa stature.

Fin du faux débat. pic.twitter.com/E5DkeOoaxM — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) December 29, 2017

Deux ans après cette polémique, El Chadaille Bitshiabu (@PSG_inside) vient d'être appelé en Equipe de France U16 🇫🇷 pour participer à un stage à Clairefontaine du 27 au 30 janvier !



Sur les 27 joueurs retenus par Lionel Rouxel, il est le seul joueur surclassé 👀 @CulturePSG https://t.co/2ufsftHw1m — Jay Jay (@JayhJJ) January 20, 2020

Le Titi du PSG évolue avec les Under 14 du PSG et la différence physique avec le reste de ses coéquipiers, dont certains sont plus âgés que lui est marquante. « Il est, bien sûr, trop tôt pour l'affirmer mais c'est un jeune pétri de qualités et au gabarit hors normes », a indiqué un membre du staff des jeunes du PSG, dans des propos relayés par Le Parisien. Le joueur qui impressionne par son gabarit et son jeu de tête est déjà sur les tablettes de plusieurs grands clubs dont Barcelone, Manchester City et Arsenal. « Je ne sais pas encore ce que fera mon fils la saison prochaine. C'est une fierté pour nous de le voir évoluer au PSG. Et notre priorité concerne l'école et sa formation. L'argent, on verra plus tard. Je veux le voir poursuivre sa progression », a déclaré Willy Bitshiabu, son papa. Interrogé s'il a hésité pour pratiquer un autre sport, le basket par exemple, le jeune gamin a été catégorique : « Pas du tout, répond l'élève de 5e. Le foot, c'est ma passion, je regarde les matchs à la télé depuis tout petit. » « Ma taille est une force et je suis heureux d'être si grand », ajoute-t-il. A lire aussi >> PSG : Des absents pour le déplacement à Nantes