Gaël Kakuta bientôt de retour à Amiens ?

Interrogé par AS sur les raisons qui l'ont poussé à refuser de jouer en Liga, l'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire a indiqué qu'à l'époque il n'a pas voulu quitter Stamford Bridge où il vivait les meilleurs jours de sa carrière malgré les offres qu'il a réussi des grands d'Espagne. « Il y avait des opportunités dans certains grands clubs Espagnol. Mais oui, le plus gros. Madrid ou Barça? Je ne dirai pas le nom (rires), mais c'était un moment où j'étais heureux à Chelsea et quand l'offre est arrivée, le grand patron (Abramovich est censé le faire) a dit: Tu ne vas nulle part. Je pense qu'il y avait des choses claires. Oui j'ai des souvenirs du Bernabéu. C'était le temps du Galactic, imaginez. Nous sommes arrivés au Bernabéu avec Marseille et nous avons ouvert le score 0-1. Mais ensuite, ils ont commencé à jouer au football et étaient insurmontables. Ils nous ont battus 4-2. Ensuite, je suis aussi venu avec Galatasaray, déjà ces dernières années », s'est rappelé l'Éléphant.