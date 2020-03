« Gabriel Jesus, la partenaire d’attaque idéal pour Cristiano Ronaldo »

L’ancien grand buteur italien, Luca Toni, a conseillé à son ancien club de la Juventus de se payer les services de Gabriel Jesus.

Avant même la fin de la saison, les rumeurs de transferts commencent à battre leur plein en Italie. On spécule notamment sur l’identité de l’attaquant qui pourrait débarquer à la Juventus en 2020/2021 pour composer le duo d’attaque avec Cristiano Ronaldo. Les noms qui reviennent le plus souvent sont ceux d’Harry Kane, de Mauro Icardi et de Gabriel Jesus. Lequel des trois serait le meilleur complément du quintuple Ballon d’Or ? Une question à laquelle a répondu Luca Toni.

L’ancien grand attaquant italien s’est exprimé dans une interview à Tuttosport. Pour lui, c’est l’attaquant brésilien de Manchester City qui a les meilleures caractéristiques pour jouer au côté de la star portugaise. « Il est rapide, technique, il fait des passes décisives. Il serait le plus apte à jouer avec Cristiano Ronaldo, a confié le champion du monde 2006. C'est parce que CR7 n'est pas un avant-centre pur, c'est lui qui marque le plus et doit marquer le plus de buts. Un autre buteur, comme Kane, que je considère comme le meilleur des moins de 30 ans, n'est pas nécessairement parfait pour Cristiano Ronaldo. Je pense que Gabriel Jesus irait beuacoup mieux. C’est quelqu'un qui marque à City mais qui crée aussi beaucoup, ouvre de l'espace pour ses coéquipiers, presse et n'a que 22 ans. »