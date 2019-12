Gabriel Jesus et Manchester City se redressent / PL (J15)

Les équipes de tête se sont imposées ce mardi lors de la 17eme journée de Ligue 2 et aucun membre du top 10 ne s'est incliné.



Kadewere a raté un penalty

Clermont tenu en échec

La situation reste la même ! Après la défaite de Nancy à Caen lundi soir (0-1) , les dix-huit autres formations de Ligue 2 avaient rendez-vous ce mardi avec quelques rencontres a priori déséquilibrées entre des équipes de tête et d’autres du bas de tableau. A commencer par Lorient qui se rendait sur la pelouse de la lanterne rouge pour tenter de poursuivre sa série positive.. Grâce à un doublé de Pierre-Yves Hamel entre autres, le club breton conserve la tête du championnat avec deux points d’avance sur Lens, facile vainqueur de Chambly. Les Nordistes devaient se reprendre après leur défaite à Valenciennes vendredi soir et ils ont pu compter sur un Simon Banza inspiré auteur de deux buts et une passe décisive (3-0). L’AC Ajaccio s’est également imposé sur le terrain de Niort (1-0) pour laisser le podium inchangé avant un choc décisif entre Corses et Lensois lors de la prochaine journée (samedi 14 décembre à 15h).Comme les trois premières formations du classement, Troyes et Le Havre ont également tenu leur rang ce mardi. Opposés à deux promus, les clubs classés quatrième et cinquième ont décroché des victoires importantes pour conserver leurs places de barragistes. L’ESTAC s’est imposé par la plus petite des marges grâce à un but de Pape Meissa Ba face à Rodez alors que les Havrais ont pu compter sur Alan Dzabana et Jamal Thiaré pour suppléer. Derrière eux, Sochaux s’est fait rejoindre en fin de partie par Châteauroux après avoir mené au score une bonne partie de la seconde période à la suite d’une inspiration géniale de Younes Kaabouni (1-1). Les Castelroussins font la bonne opération de la soirée en bas du tableau en gagnant une place au classement au profit de Niort pour passer quinzièmes.En-dessous de Châteauroux, les cinq dernières équipes du classement se sont inclinées, se retrouvant de plus en plus en difficultés à l’image du Paris FC. La formation de Jérémy Menez n’a pas existé contre Guingamp et s’est lourdement inclinée devant ses supporters en encaissant trois buts dont un doublé du Haïtien Frantzdy Pierrot (0-3).. Les Auvergnats ont d’abord vu un but de Jonathan Iglesias refusé pour une position de hors-jeu discutable avant que Driss Trichard ne pousse le ballon au fond de ses propres filets. Mené jusqu’à l’heure de jeu, Clermont s’en est remis à Adrian Grbic qui a égalisé sur coup franc et signé son huitième but de la saison. Le dernier match de la soirée a vu Valenciennes rentrer d’Auxerre avec un point après le rattrapage de Joffrey Cuffaut, impliqué sur l’ouverture du score bourguignonne (1-1).