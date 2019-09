Gabon : Pierre-Emerick Aubameyang sera de retour !

Deux heures d'entretiens et même un peu plus pour évoquer le projet et le fonctionnement de Neveu, mais aussi pour écouter et rééditer sa disponibilité pour PEA, dont la dernière apparition remonte à fin mars, et ce nul au Burundi (1-1) synonyme d'élimination pour la CAN 2019, nous informe France Football.«J'étais prêt à aller le voir à Londres, raconte Neveu. Ensuite, il a été question de Laval où vit sa maman. On a finalement convenu de Paris sur un jour de repos accordé par Unai Emery. Et ça s'est très bien passé ! En fait, nous étions tous deux dans l'attente de cette rencontre.»«Pierre-Emerick me l'a répété, il sera là, l'équipe nationale peut compter sur lui», conclut Neveu, qui doit prochainement annoncer la liste des joueurs retenus pour les matches contre le Burkina Faso le 10 octobre à Saint-Leu puis le 15 à Marrakech contre le Maroc, avant d'entamer les éliminatoires de la CAN 2021 en novembre, ce sera en RD Congo puis face à l'Angola.