Frédéric Nimani raconte une anecdote drôle sur Yaya Touré

L'ancien joueur de Manchester City et le FC Barcelone a fait les beaux jours de chacun de ces clubs de prestige lors de ses différents passages.Mais comme plusieurs footballeurs, les débuts de Touré n'ont pas été faciles. Arrivé en 2006 à l'AS Monaco en provenance de l'Olympiacos.L'ex international ivoirien a joué 30 matchs et marqué 5 buts, sous le maillot monégasque.Invité à l'émission Offside Quiz, animée par Loïc Jégo, avec la présence de Charles Itandje (ex RC Lens), Hyro et Bibs, Frédéric Nimani, ancien coéquipier de Yaya Touré a raconté une anecdote sur les débuts de l'Ivoirien sur le Rocher.« Yaya Touré est arrivé à l'AS Monaco en 2006. On ne le connaissait pas trop, il arrivait de l'Olympiakos et il était un peu en surpoids à ce moment-là. Et là le coach Laszlo Böloni a vu son poids quand il s'est pesé et il a dit 'ah tu es en surpoids toi tu vas me faire 20 à 30 minutes de footing après chaque entraînement (rires ). Et un jour en rentrant, il me dépose chez moi en voiture et là il me dit 'Fred il y a un truc que je ne comprends pas... pourquoi ici à l'AS Monaco on court tout le temps alors qu'on est dernier ? Moi quand j'appelle Kolo Touré, il me dit qu'à Arsenal il joue tout le temps au ballon et ils sont dans les premiers ! Je ne comprends pas (rires) . Mais regardez après la carrière qu'il a réalisée, c'est un joueur incroyable ! » a indiqué l'international centrafricain