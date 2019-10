Frank McCourt sera au Parc des Princes pour PSG-OM

PSG – OM, OÙ ET QUAND VOIR LE MATCH

PSG – OM, LES COMPOS PROBABLES

PSG

OM

PSG – OM, LES GROUPES

PSG

OM

S.Mandanda, Y.Pelé, A.Dia – B.Sarr, Sakai, B.Kamara, Lu.Perrin, A.Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Strootman, M.Lopez, Rongier, M.Sanson, Khaoui, Payet – Germain, Radonjic, Aké, Benedetto

PSG – OM, LA FORME DU MOMENT

Les trois derniers matchs du PSG

Les trois derniers matchs de l’OM

PSG – OM, LES STATS À RETENIR (AVEC OPTA)

Navas – Dagba, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat – Verratti, Marquinhos, Sarabia – Di Maria, Icardi, MbappéMandanda (cap) – B.Sarr, Bo.Kamara, Caleta-Car, Sakai – Rongier, Strootman, M.Sanson – Germain, Benedetto, PayetNavas, Rico – Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Dagba, A.Diallo, L.Kurzawa, Mbe Soh, – Paredes, Draxler, Marquinhos, Sarabia, Verratti, A.Herrera – Di Maria, Mbappé, Icardi, Cavani, Choupo-MotingBruges – PSG (0-5, LDC)Nice – PSG (1-4, L1)PSG – Angers (4-0, L1)OM – Strasbourg (2-0, L1)Amiens – OM (3-1, L1)OM – Rennes (1-1, L1)Marseille n’a remporté aucun de ses 15 derniers matches contre Paris en Ligue 1 (3 nuls, 12 défaites), sa pire série sans victoire contre un adversaire dans son histoire dans l’élite. Si Paris s’impose, il comptera 31 victoires contre l’OM, revenant ainsi à hauteur de son adversaire du jour (31 victoires pour Marseille, 30 pour Paris et 19 nuls jusqu’ici). Paris a gardé sa cage inviolée lors de 5 de ses 7 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1 (2 buts encaissés), après avoir encaissé 12 buts lors des 6 précédentes. Paris a remporté 7 de ses 8 derniers matches de Ligue 1, la seule exception étant sa défaite contre Reims le 25 septembre dernier au Parc des Princes (0-2). D’ailleurs, aucun de ses 13 derniers matches dans l’élite ne s’est soldé par un nul (10 victoires, 3 défaites). Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls), c’était le 4 octobre dernier contre Amiens (1-3). Paris ne s’est incliné que lors de 2 de ses 66 dernières réceptions en Ligue 1 (55 victoires, 9 nuls) : contre Rennes le 12 mai 2018 (0-2) et contre Reims le 25 septembre dernier (02). Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls), mais c’était le dernier en date à Amiens le 4 octobre (1-3). Paris affiche 7 clean sheets en Ligue 1 2019/20, aucune équipe ne fait mieux dans les 5 grands championnats européens cette saison (à égalité avec Reims). Le club parisien n’a subi que 17 tirs cadrés et 5.83 xG contre dans l’élite cette saison, moins que toute autre équipe. Mauro Icardi a inscrit 1 but tous les 24 ballons touchés en Ligue 1 2019/20, meilleur ratio dans les 5 grands championnats européens cette saison (min. 2 buts). L’attaquant de Paris devance… son équipier Edinson Cavani (1 but tous les 25 ballons touchés). Angel Di Maria est impliqué dans 4 des 5 derniers buts de Paris contre Marseille en Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives). Il est impliqué dans 20 buts en Ligue 1 en 2019 (13 buts, 7 passes décisives), seul… Kylian Mbappé (28 – 22 buts, 6 assists) fait mieux. Dimitri Payet a inscrit 2 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 32 précédents. Le milieu de Marseille n’a en revanche plus trouvé la faille contre Paris dans l’élite lors de ses 13 dernières rencontres, après avoir inscrit 2 buts lors de ses 4 précédentes (à chaque fois avec St Etienne).