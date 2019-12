France : Victorien Angban (Metz) hospitalisé

Ben Aziza suspendu, Chikhaoui et Darwin retenus

Pour arriver jusqu'à cette ville, la deuxième du Zimbabwe et qui compte plus de 650 mille habitants, l'avion militaire affrété pour les besoins de cet interminable safari a mis 16 heures de vol. Forcément, les 19 joueurs retenus sont arrivés à l'autre bout du continent lessivés et n'ayant qu'une envie: se reposer. Ils ont dû se contenter d'une petite séance de décrassage, et effectueront ce vendredi leur unique séance au Zimbabwe, à partir de 14h au stade Mandava de Zvishavane d'une capacité d'accueil de 15 mille spectateurs. A Bawalayo, il fait environ 21 degrés, le taux d'humidité dépassant les 70%. Samedi à 13h GMT contre Platinum FC, le représentant tunisien va chercher à prendre le large en tête de sa poule après sa première victoire (1-0), vendredi dernier à Radès devant Al Ahly du Caire. Quant à Platinum, qui compte à son palmarès deux titres de champion de son pays et une coupe nationale, il a été battu lors de la première journée à Oum Dormane par Al Hilal soudanais (2-1).La liste des 19 joueurs de l'Etoile Sportive du Sahel qui se trouvent au Zimbabwe en vue de la rencontre de samedi contre Platinum est privée du défenseur axial Saddam Ben Aziza, toujours suspendu, mais peut compter sur Yassine Chikhaoui, blessé au match contre Al Ahly, et sorti sur une civière, et sur le Venezuélien Darwin Gonzalez, totalement rétabli. Elle comprend les joueurs suivants: *Gardiens de but: Krir et Bediri *Défenseurs: Kechrida, Ben Ouannès, Jemal, Konaté, Boughattas et Sallami *Milieux de terrain: Boukhanchouch, Methnani, Baâyou, Hannachi, Belarbi et Chikhaoui *Attaquants: Darwin, Laâribi, Selto, Haj Hassen et Mejri. A lire aussi >> LDC (J1) : L'Etoile du Sahel frappe fort d'entrée contre Al-Ahly (1-0)