France: Les 10 joueurs les plus sélectionnés par Deschamps (vidéo)

L'image de l'ex capitaine des éléphants est désormais associée à la biodiversité. L'international ivoirien conduira le programme Sud Expert Plantes Développement Durable (SEP2D) toujours pour la biodiversité. Yaya Touré et son staff présents dans la capitale française travailleront auprès de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Ses actions qui s'étendront essentiellement en Afrique et Asie toucheront quatre principaux secteurs dont les forêts et les mines, pharmacopée, comestiques et agro-biodiversité, Recherche et Collections ainsi que la formation et la sensibilisation. " Après avoir pris connaissance des enjeux, des objectifs et des résultats attendus en faveur des États dont la République de Côte d'Ivoire, mon pays, du secteur privé, des populations et l'environnement notamment la biodiversité, j'ai accepté sans hésiter votre offre (...). En faisant le déplacement à Paris, en dépit de mon agenda chargé, je tiens à m'associer à vous pour mettre mon image et ma notoriété au service de la promotion et la valorisation de la biodiversité en général et le programme SEP2D", a indiqué Yaya Touré. Yaya Touré sera intronisé officiellement les prochaines semaines en France. Cette cérémonie se déroulera en présence des PDG de l'IRD,l'UNESCO et l'agence française de développement. Le nouvel ambassadeur démarrera ses actions en début d'année 2020 avec des rencontres avec la BOAD, la BAD et des colloques dans des capitales africaines et européennes.