France : Lamine Koné signe deux ans à Strasbourg

Selon The Independent, Manchester United se serait positionné pour recruter James Maddison, l’ailier de Leicester City.



United have moved into pole position to sign James Maddison this summer. He is likely to cost around £60m. #mufc

— United Xtra (@utdxtra) 3 juin 2019



Ed Woodward and Ole Gunnar Solskjaer want more young British players at United next season. They wanted Jadon Sancho, but he is reluctant to move this summer. #mufc

— United Xtra (@utdxtra) 3 juin 2019

(19 ans, Borussia Dortmund), Manchester United se serait positionné pour recruter le milieu de terrain offensif international Espoirs anglais James Maddison (22 ans, Leicester City ). Auteur de sept buts et sept assists cette saison en Premier League, l’ancien joueur de Coventry et Norwich – qui est sous contrat jusqu’en juin 2023 – pourrait être disponible pour environ 67-68 M€. Ed Woodward et Ole Gunnar Solskjaer seraient convaincus du potentiel du numéro 10 des Foxes.