France : Habib Maiga (Metz) meilleur messins de Décembre

Le FC Barcelone devrait aligner son attaque de feu composée de Luis Suarez et Lionel Messi et Antoine Griezmann. Ce dernier retrouvera ses ex-partenaires. Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Arturo Vidal devraient être alignés au milieu tandis que Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba joueraient devant Neto, la doublure de Marc-André ter Stegen.Côté Atlético Madrid, Oblak devrait évoluer derrière Kieran Trippier, Felipe, José Maria Gimenez et Renan Lodi. Le Ghanéen Thomas Partey et le Mexicain Hector Herrera devraient être alignés avec Koke et Angel Correa au milieu tandis que Angel Correa à droite et Saul Ñiguez à gauche alimenteront le duo João Félix-Alvaro Morata de ballons de buts.Neto, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Griezmann y Luis Suárez.Oblak; Trippier, Felipe, Giménez, Renan Lodi; Thomas, Saúl, Koke, Ángel Correa; Joao Félix y Morata. A lire aussi >> Supercoupe d'Espagne : FC Barcelone - Atlético Madrid, l'avant match !