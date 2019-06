France - Brésil, pas un match de légende mais des souvenirs plein les yeux

Si Corinne Diacre a choisi de désacraliser le huitième de finale contre le Brésil dimanche, les Bleues restent comme des enfants au moment de se rappeler les confrontations entre les deux sélections. Avec comme point culminant, la finale de la Coupe du Monde 1998.

Rien qu’à l’évocation des deux pays, il règne un parfum de nostalgie dans la tête des joueuses de l’équipe de France. Oui un France - Brésil reste un match particulier même du côté des féminines. Pourquoi ? Tout simplement parce que la finale de la Coupe du Monde 1998 marque le point de départ d’une grande partie de l’effectif de Corinne Diacre. La génération des Amandine Henry, Eugénie Le Sommer. « France-Brésil je pense à 98, c'est ça qui m'a donné l'envie de jouer au foot, voilà ce que ça m'inspire, a déclaré Viviane Asseyi pourtant âgée de 5 ans à l’époque. 21 ans plus tard on me dit France-Brésil et c'est moi qui joue... » Une génération qui a grandi avec les exploits de la bande à Aimé Jacquet et qui aujourd’hui rêve de l’imiter après s’être contentée des places d’honneurs depuis presque dix ans. « France 98 c’est un très bon souvenir en tant que supportrice, a avoué Henry, la capitaine des Bleues à la veille du match. J’étais chez moi avec mon père et les voisins mais maintenant je veux avoir un bon souvenir en tant que joueuse. »

Le match fondateur des Bleues ?

Si le Brésil féminin n’a pas le palmarès de la Seleção version masculine (0 titre mondial), les Canarinhas restent l’une des références et la simple présence de Marta donne à ce huitième un parfum de finale avant l’heure comme Ronaldo à son époque. L’enjeu n’est pas le même par rapport à la génération « ZZ » qui avait fait chuter les champions du monde en titre au Stade de France mais les Bleues sont conscientes de la mission qui les attend à domicile. « C'est une nation avec un très gros potentiel, de très bonnes joueuses, affirme Griedge Mbock. On a tous en tête les France-Brésil, que ce soit féminin ou masculin. » A l’heure de la question de la parité, la défenseure de l’Olympique Lyonnais démontre qu’entre hommes et femmes, il n’y a aucune différence : un France - Brésil reste un match de gala qu'il faut gagner pour être peut-être l’acte fondateur dont toute une équipe a besoin. « Un match France - Brésil, qu'il soit féminin ou masculin, est toujours plaisant à regarder, renchérit Aïssatou Tounkara. C'est toujours une belle affiche parce que le Brésil féminin sait jouer au football et nous aussi. »

France 1998 et 2006, sources d’inspiration

Et si Amandine Henry ou les plus anciennes du groupe prennent exemple sur la finale de la Coupe du Monde 1998 au moment de sortir la boite à souvenir, à chaque génération sa référence. Pour les plus jeunes d’entre elles, c’est un certain quart de finale du Mondial 2006 où Zizou avait été le plus « Brésilien » de tous les acteurs. « Mon modèle ? Un peu comme tout le monde, Zinédine Zidane, avait concédé Mbock avant le tournoi. Moi c’est la Coupe du Monde 2006 qui m’a marquée, parce qu’en 98, j’étais un peu petite pour la regarder. » Cette performance collective face à un Brésil talentueux mais vieillissant - comme un certain adversaire dimanche - avait fini de rayer les échecs de 2002 et 2004. Si l’entraîneur du Real Madrid a été la pierre angulaire de cette passion pour le foot, les 23 Bleues veulent désormais être la source d’inspiration de la nouvelle génération. Et rêvent qu’on reparle d’elles dans 20 ans pour se remémorer un parcours historique pour l’équipe de France féminine et un premier titre mondial le 7 juillet prochain. Le chemin de croix commence dès ce dimanche au Havre contre le Brésil, une fois de plus.