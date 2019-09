France-Andorre (3-0) : la brillante victoire des Bleus en chiffres (vidéo)

Ci-après tous les résultats du dernier tour des éliminatoires :

La liste complète des 8 nations qualifiées pour la CAN U23:

1) 🇪🇬 Egypte

2) 🇨🇮 Côte d'Ivoire

3) 🇨🇲 Cameroun

4) 🇲🇱 Mali

5) 🇳🇬 Nigeria

6) 🇬🇭 Ghana

7) 🇿🇦 Afrique du Sud

8) 🇿🇲 Zambie

Ils étaientà espérer une place pour disputer laendu 8 au 22 novembre prochains, il n’en reste désormais plus que. En effet, et après laqui a validé son billet en disposant dudimanche (2-1, 3-3), six autres Nations ont composté leur précieux ticket ce mardi. Il s’agit du, tenant du titre, dude la, du, duet de l'qui ont respectivement disposé du, de la, de la, de l’duet enfin duCongo 3-3 1-2 ) Tunisie 2-1 0-1 ) Algérie 0-1 1-1 ) Zimbabwe 0-05-0 Soudan ( 0-1 ) Guinée 1-21-0 Maroc ( 1-1 Il convient de rappeler que la Confédération africaine de football (CAF) devrait prochainement communiquer sur la date et les modalités du tirage au sort. Les trois meilleures équipes du tournoi se qualifieront pour les